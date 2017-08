LPI-GTH: Toyota beschädigt - Unfallflucht

Seebach - Wartburg-Kreis (ots) - In der Hauptstraße im Bereich der Zufahrt zu den Garagen kam es am Sonntag, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug ist gegen einen dort stehenden grauen Toyota Yaris geprallt. Sachschaden ca. 3000 Euro. Hinweise bitte an die PI Eisenach, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-017151.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell