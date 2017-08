LPI-GTH: Lack zweier Pkw zerkratzt

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend sind auf einem Parkplatz in der August-Rudloff-Straße zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Ein Unbekannter hat mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines silberfarbenen Ford Mondeo und eines blauen KIA ceed zerkratzt. Sachschaden ca. 4500 Euro. Hinweise bitte an die PI Eisenach, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-017168.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell