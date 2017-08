LPI-GTH: Opel-Fahrerin begeht Unfallflucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Zwischen Winterstein und Bad Liebenstein kam es am Sonntagnachmittag zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel eines BMW und eines blauen Opel Astra. Nach Angaben der 21-jährigen BMW-Fahrerin kam ihr der blaue Opel Astra mit einer Frau am Steuer entgegen. Er fuhr in Richtung Winterstein. Das Fahrzeug sei zu weit links gefahren und es kam zur Berührung der Außenspiegel. Die Frau habe nicht angehalten. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell