LPI-GTH: BMW nach Unfallflucht beschädigt - Zeugensuche

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend stand in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße ein grauer BMW geparkt am Straßenrand. In dieser Zeit ist ein unbekanntes Fahrzeug dagegen gefahren und hat einen Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-017621.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell