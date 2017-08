LPI-GTH: Kradfahrer stürzt in Straßengraben - Autofahrer will helfen

B 84/Marksuhl - Wartburg-Kreis (ots) - Der Sturz eines Motorradfahrers gestern kurz vor 14.00 Uhr in Marksuhl zog einen zweiten Unfall nach sich. Zuvor war das Hinterrad der Honda CBR im Kurvenbereich weggerutscht. Der Motorradfahrer stürzte mit der Maschine, schlitterte in den Straßengraben und überschlug sich dort. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Diesen Unfall hat ein 50-Jähriger beobachtet und hielt mit seinem VW Touareg an der Unfallstelle an, er eilte dem Motorradfahrer zu Hilfe. Der Fahrer eines nachfolgenden Hyundai erkannte diese Verkehrssituation zu spät und fuhr auf. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell