LPI-G: Verkehrsunfall

Greiz (ots) - Seelingstädt: Am Montag, 09.10.2017, gegen 09:05 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines Pkw Brilliance die Landstraße 1081 aus Richtung Ronneburg, um in Chursdorf an der Kreuzung B175 weiter nach Werdau zu fahren. Hier missachtete der junge Fahrer die Vorfahrt eines Pkw Ford, welcher in Richtung Berga fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass Sachschaden entstand. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell