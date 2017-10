LPI-G: Hauswände beschmiert

Altenburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag (06.10.2017) bis Sonntag (08.10.2017) beschmierten unbekannte Täter die Hauswand eines Kindergartens in der Liebermannstraße mit blauer Farbe, so dass Sachschaden entstand. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizei Altenburg, Tel. 03447 / 4710. (KR)

