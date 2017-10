LPI-G: Handtasche aus dem Fahrzeug gestohlen

Gera (ots) - Als die 31-jährige Fahrerin eines Pkw Audi am Dienstag, 10.10.2017, gegen 06:50 Uhr kurzzeitig ihr Fahrzeug in der Straße des Friedens parkte um Brötchen zu holen, nutzte ein bislang unbekannter Täter diese Gelegenheit. Scheinbar in einem unbemerkten Moment ergriff er die im Fahrzeug befindliche Handtasche der 31-Jährigen und entkam unerkannt. Einbruchsspuren am Fahrzeug konnten die Polizeibeamten nicht feststellen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter haben, wenden sich bitte an die Polizei Gera, Tel. 0365 / 829-0.(KR)

