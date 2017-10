LPI-G: Backen mit Folgen

Gera (ots) - Am Montag, 09.10.2017, gegen 18:30 Uhr zündete der 25-jährige Bewohner einer Mietwohnung in der Saalfelder Straße in Gera aus bisher nicht geklärter Ursache in seinem Backofen Papier und sonstigen Unrat an. Als dieses Feuer fing, löschte er den Brand mit extrem viel Wasser. Dies führte folglich dazu, dass Wasser in die darunter liegende Wohnung tropfte, diese aber weiterhin bewohnbar blieb. Aufgrund der groß eingesetzten Wassermenge durch den jungen Mann wurde dessen Wohnung jedoch in einen unbewohnbaren Zustand versetzt und der Backofen durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die hinzugezogene Feuerwehr stellte Strom und Wasser ab. Der 25-Jährige kommt nun für die nächste Zeit anderweitig unter.(KR)

