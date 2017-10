LPI-G: Diebstahl auf Baustelle

Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz: Im Zeitraum vom 06.10. bis 09.10.2017 brachen bislang unbekannte Täter in zwei Baucontainer ein, die sich im Breich einer Baustelle Am Bahnhof befanden. Dort entwendeten sie ein Baustellenradio. Weiterhin versuchten die Täter die Werkzeugkiste einer Maschine zu öffnen, was jedoch misslang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(KR)

