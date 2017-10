LPI-G: Brandfall in Mehrfamilienhaus

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Nach bisherigen Erkenntnissen löste scheinbar eine eingeschaltete Heizdecke im Schlafzimmer einer 86-jährigen Frau am Montag, 09.10.2017, gegen 00:25 Uhr in der Haardstraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Aus bislang unbekannten Gründen entzündete sich die Decke. Die eingetroffene Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Es entstand so nur geringer Sachschaden im Schlafzimmer der Rentnerin und das Haus ist weiterhin bewohnbar. Aufgrund des entstandenen Rauches in der Wohnung wurde die 86-jährige Mieterin mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell