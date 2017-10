LPI-G: Außenspiegel eines Pkws beschädigt

Altenburg (ots) - Lucka: Am Sonntagabend (08.10.2017) in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Außenspiegel eines grünen Nissan Micra. Dieser parkte ordnungsgemäß im Bischofsweg. Sind Sie Zeuge dieser Straftat geworden? Richten Sie bitte Ihre Hinweise an die PI Altenburger Land. Tel.: 03447/4710 oder E-Mail : pi.altenburger-land.pdg@polizei.thueringen.de. (KR)

