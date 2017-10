LPI-G: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

Altenburg (ots) - Nobitz: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrollierten Beamte am Sonntag (08.10.2017) gegen 12:15 Uhr einen 32 Jahre alten BMW-Fahrer in der Altenburger Straße. Es erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies, so dass eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und ein Verfahren eingeleitet wurde.(KR)

