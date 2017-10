LPI-G: Dreiste Ladendiebe

Gera (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter begaben sich am Samstag, 07.10.2017, gegen 16:25 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Heinrichstraße. Dabei wurden der unbekannte Mann und die unbekannte Frau beobachtet, wie sie die Diebstahlssicherung an zwei Kleidungsstücken entfernten und ohne zu bezahlen das Geschäft mit einem Kleidungsstück verließen. Als beide Täter von einer Mitarbeiterin des Geschäftes angesprochen wurden, schubste der unbekannte Dieb diese beiseite. Ein weiterer Zeuge kam zu Hilfe, hielt den Täter fest und sprach ihn auf den Diebstahl an. Schließlich erhielt er das Diebesgut zurück. Als die Identität des Diebes erfragt wurde, riss sich dieser los, verletzte den Zeugen durch einen Schlag in dessen Gesicht und entkam unerkannt. Auch die weibliche Diebin konnte unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Tätern geben können. Diese wenden sich an die Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365 / 8234-1465. (KR)

