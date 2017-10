LPI-G: Rucksack verschwunden

Gera (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Samstag, 07.10.2017, gegen 00:15 Uhr am Museumsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann und zwei weiteren unbekannten Tätern. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort bemerkte der junge Mann den Verlust seines schwarzen Rucksackes. Ob dieser im Zusammenhang mit der Körperverletzung gestohlen wurde, konnte der alkoholisierte Geschädigte nicht angeben. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Gera, Tel. 0365 / 8234-0 zu wenden. (KR)

