LPI-G: Pkw schleift Laterne mit

Greiz (ots) - Auma-Weidatal: Am Montag, 07.08.2017, gegen 14:15 Uhr befuhr der 63-jährige Mazda-Fahrer die Landstraße zwischen Braunsdorf und Auma. Dabei geriet er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf den dortigen Gehweg. Folglich stieß er mit einer Laterne zusammen und schliff diese einige Meter mit sich. Schließlich kam der Pkw an einem Gartenzaun zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Der 63-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall nicht gefährdet oder verletzt, an der Grundstücksumfriedung sowie der Laterne entstand Sachschaden.(KR)

