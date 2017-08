LPI-G: Brandstifter festgenommen

Greiz (ots) - Langenwetzendorf: Am Samstag (05.08.2017), gegen 00:15 Uhr wurden der Polizei erneut die Brände zweier großer Strohlager im Bereich des Verbindungsweges Langenwetzendorf in Richtung Göttendorf gemeldet. Aufgrund von Hinweisen mehrerer Zeugen zu einer verdächtigen Person im Tatortbereich leiteten die Beamten eine sofortige Fahndung, unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, ein. Schließlich konnte ein 21-jähriger Mann im Bereich des Brandortes aufgegriffen und festgenommen werden. Ermittlungen zufolge handelt es sich um den Täter der Brandstiftung, so dass er in der Folge in Untersuchungshaft genommen wurde. Ob der 21-Jährige auch für die vergangenen Brände im Bereich Langenwetzendorf verantwortlich ist, ist Inhalt der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera.(KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell