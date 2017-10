LPI-EF: Buntmetall entwendet

Erfurt (ots) - Auf Buntmetall hatten es Diebe am Wochenende in Erfurt abgesehen. Sie begaben sich im Zeitraum von Freitag, 13:00 Uhr bis Montag, 09:00 Uhr unberechtigt auf das ehemalige Bahngelände "Am Wasserturm", indem sie das Vorhängeschloss eines Tores aufbrachen. Auf dem Gelände rollten die Unbekannten zwei 1,5m hohe Kabeltrommeln ab und entwendeten das Kabel sowie diverse weitere Metallteile. Der Abtransport erfolgte vermutlich mit einem größeren Fahrzeug (LKW oder Transporter), das sich am Tatort Reifenspuren befanden. Zeugen, denen im Tatzeitraum ein entsprechendes Fahrzeug auffiel oder die anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Süd, Tel. 0361/74430, zu melden.

