LPI-EF: Vandalismus an der Staatskanzlei

Erfurt (ots) - An einem Schild der Thüringer Staatskanzlei machten sich Samstagmorgen ein unbekannter Mann sowie ein unbekannte Frau zu schaffen. Gegen 00:19 Uhr rissen Sie ein Schild, welches auf die Videoüberwachung des Objektes hinweist, von der Hauswand, knickten es zusammen und warfen es anschließend weg. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Personen waren beide mit einer Kapuzenjacke bekleidet. Hinweise werden an den Inspektionsdienst Nord, Tel. 0361/78400, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Telefon: +49 (0) 361 7443-1505

E-Mail: Sebastian.Klein@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell