LPI-EF: Wahlkreisbüro beschmiert

Erfurt (ots) - Zum wiederholten mal sahen es Unbekannte auf das Wahlkreisbüro der Partei "Die Linke" in der Johannesstraße 49 ab. Bereits am 26.09.2017 wurde eine Scheibe mittels Pflastersteinen beschädigt. Die beschädigte Scheibe wurde anschließend mit einer Holzplatte gesichert. Diese beschmierten Unbekannte am Wochenende mit dem Schriftzug "Fucks Nazis".

