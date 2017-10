LPI-EF: Offene Fahrerkabine zum Diebstahl genutzt

Erfurt (ots) - Eine offene Fahrerkabine nutzten Unbekannte am Anger für einen Diebstahl. Die beiden Geschädigten befanden sich am Samstag, zwischen 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr, mit ihrem LKW an der Warenausgabe des "SATURN". Hierbei ließen sie das Fahrzeug kurzzeitig unbeaufsichtigt und vergaßen vermutlich dieses zu verschließen. Als die beiden Männer im Alter von 41 und 28 Jahren zurückkehrten, stellten sie das Fehlen ihrer Handys fest. Diese waren zuvor im Führerhaus abgelegt. Hinweise werden an den Inspektionsdienst Nord, Tel. 0361/78400, erbeten.

