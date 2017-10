LPI-EF: Tageseinnahmen entwendet

Erfurt (ots) - Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro entwendeten Unbekannte im Zeitraum vom 05.10.2017, 20:00 Uhr bis 06.10.2017 aus einer Fleicherei in der Schlachthofstraße 23. Der oder die Diebe verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Fleischerei und entwendeten die in den Räumlichkeiten versteckten Tageseinnahmen vom Vortag. Hinweise werden an den Inspektionsdienst Nord, Tel. 0361/78400, erbeten.

