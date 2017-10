LPI-EF: Körperverletzung - Anger

Erfurt (ots) - Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagmorgen gegen 03:20 Uhr in der McDonalds-Filiale am Anger. Zwei Männer im Alter von 32 und 21 Jahren gerieten zunächst verbal in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der 32-jährige den 21-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser erwiderte den Schlag und schlug seinen Gegenpart ebenfalls ins Gesicht. Der 32-jährige war mit fast 1,7 Promille erheblich alkoholisiert. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

