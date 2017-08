LPI-EF: Wildunfall mit Polizeifahrzeug

Sömmerda/Straußfurt (ots) - Auch die Polizei bleibt nicht verschont. Als Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda mit ihrem Streifenwagen von Straußfuhrt in Richtung Weißensee unterwegs waren, rannte am Montagabend plötzlich ein Dachs auf die Straße. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Dabei entstand am Polizeifahrzeug ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Wie es dem Tier geht, kann nicht gesagt werden. Der Dachs entfernte sich nach der Kollision in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell