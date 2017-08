LPI-EF: Fahrzeuge beschädigt

Erfurt (ots) - Zerkratzter Lack, beschädigte Scheiben, zerstochene Reifen. Insgesamt fünf beschädigte Fahrzeuge wurden der Erfurter Polizei seit Montag gemeldet. In der Thälmannstraße wurde die Frontscheibe eines VW Golf eingeschnitten. Es entstand ein finanzieller Schaden von über 1.000 Euro. In der Schlachthofstraße beschädigten Unbekannte einen Ford Focus, indem sie alle vier Reifen zerstachen. Hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Die Polizei hat die Anzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet.

