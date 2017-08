LPD-EF: Morgen ist Schulanfang - Tipps für Eltern und Erstklässler

Erfurt (ots) -

Am 10. August 2017 wird es ernst für alle Erstklässler, denn der erste Schultag naht. Ein wichtiger Tag im Leben, der natürlich gefeiert werden möchte. Damit alle frischgebackenen ABC- Schützen morgen gut in die Schule starten, hat die Polizei Thüringen einige Tipps für Schüler und Eltern, die Sie in unserem Post auf Facebook lesen können: https://www.facebook.com/Polizei.Thueringen/posts/1441479359274758 Die Thüringen Polizei wünscht allen Schülern und Lehrern einen schönen ersten Schultag.

