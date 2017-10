POL-BI: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Mitte- Bereits am Freitag, 06.10.2017, musste eine Bielefelderin mit ihrem Auto einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und touchierte dabei einen geparkten Wagen. Der Verursacher flüchtete von der Mühlenstraße.

Eine 19-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem schwarzen VW Lupo gegen 20:55 Uhr die Mühlenstraße in Richtung Oststraße. Zwischen der Holländischen Straße und der Ravensberger Straße kam ihr ein größeres, rotes Fahrzeug entgegen. Wegen der am Straßenrand geparkten Autos befand sich der Autofahrer zu weit auf der Fahrbahn, so dass die Bielefelderin ausweichen musste.

Dabei stieß die 19-Jährige gegen einen geparkten Renault Twingo. Die beiden linken Außenspiegel der entgegenkommenden Autos berührten sich ebenfalls. Die Lupo- Fahrerin blieb stehen, der Verursacher entfernte sich in Richtung Helmholtzstraße.

An dem geparkten Renault und dem VW Lupo entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro.

Die Polizei sucht den Unfallverursacher und weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



http://www.polizei.nrw.de/bielefeld



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell