POL-BI: Aktionswoche gegen Wohnungseinbruch - Mobile Beratung in einem durch Einbrüche belasteten Wohngebiet - Einladung an die Medien

Bielefeld (ots) - AR/ Bielefeld - In der Aktionswoche gegen Wohnungseinbruch in der Zeit vom 06.10. bis 15.10.2017 unter dem Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer", plant die Polizei Bielefeld für Mittwoch, 11.10.2017, eine mobile Beratung in einem durch Einbrüche belasteten Wohngebiet. Beamte des Kommissariats Prävention und Opferschutz und des Bezirksdienstes informieren Anwohner direkt "an der Haustür" über einen besseren Schutz gegen Einbrüche. Medienvertreter haben die Gelegenheit diese Beratungen zu begleiten.

Treffpunkt ist am Mittwoch, 11.10.2017, gegen 10:00 Uhr, vor dem Edeka Markt, Hermann- Schäffer-Str. 14, 33611 Bielefeld - Schildesche.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten sich bei der Pressestelle unter Tel. 0521/ 545-3020 oder -3021 zu melden.

