POL-BI: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Mitte/ Jöllenbeck- Freitagnacht, 06.10.2017, und in der Nacht zu Sonntag, 08.10.2017, drangen Einbrecher in Mehrfamilienhäuser ein und entwendeten in Abwesenheit der Bewohner Schmuck und Bargeld.

In der Straße Goldbach gelang der Täter in der Zeit zwischen 19:00 und 22:30 Uhr durch die Terrassentür in das Mehrfamilienhaus ein und durchsuchte die gemeinsame Wohnung zweier Bielefelderinnen (23 und 26 Jahre alt). Als diese gegen 22:30 Uhr wieder kamen, endeckten sie den Diebstahl ihres Schmucks und Bargeld.

Als eine 49-jährige Bewohnerin gegen 00:30 Uhr in ihre Wohnung in die Jöllenbecker Straße zurückkehrte, bemerkte sie sofort die aufgebrochene Haustür. Auf der Suche nach Diebesgut hatte der Einbrecher die einzelnen Zimmer durchwühlt. Anschließend flüchtete er mit Bargeld und Schmuckstücken. Die Bielefelderin hatte die Wohnung zusammen mit ihrem Ehemann gegen 17:00 Uhr verlassen.

Wer in den Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 12. Nutzen Sie die kostenlose Beratung ihrer Kriminalpolizei und lassen Sie sich über die zusätzlichen Sicherungsmöglichkeiten ihrer Wohnung informieren.

Die Polizei Bielefeld bietet diese Woche zusätzlich zu dem gewohnten Service verschiedene Aktionen und Beratungsmöglichkeiten an.

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/3751369

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



http://www.polizei.nrw.de/bielefeld



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell