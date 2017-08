POL-BI: Bielefeld Gellershagen, Voltmannstraße; Unfall mit schwer verletzter Person

Bielefeld (ots) - Am 09.08.2017, gegen 17:20 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst der Stadt Bielefeld über einen Unfall unter Beteiligung zweier PKW auf der Voltmannstraße, in Höhe der Hausnummer 251 in Kenntnis gesetzt. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein PKW Opel mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug der Marke Ford und schob diesen über mehrere Meter nach vorne. Der 36jährige Fahrzeugführer des Opel aus Bielefeld, welcher die Voltmannstraße in Richtung Jöllenbecker Straße befuhr, wurde hierbei nicht unerheblich verletzt und musste nach Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die für ca. 1,25 Stunden Voltmannstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Nebenstraßen abgeleitet. Die Sperrung wurde gegen 18:35 Uhr wieder aufgehoben. Nennenswerte Verkehrsstörungen wurden nicht bekannt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 15.000,- Euro geschätzt

