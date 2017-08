POL-BI: Beleuchtung auf dem Flugplatz zerstört

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Senne-

In der Nacht von Sonntag, den 06.08.2017, auf Montag, den 07.08.2017, beschädigten Täter mehrere Leuchten an einer Landebahn des Flugplatzes. Die Glassplitter verteilten sie auf der Landebahn.

Die Täter gelangten in der Nacht auf bislang unbekannte Weise auf das Gelände des Flughafens und zerstörten an einer Landebahn an elf Landebefeuerungsleuchten die Glasabdeckungen. Dabei beschädigten sie ein in den Leuten integriertes System, welches für die Beleuchtungsreihenfolge verantwortlich ist. Der Betriebsablauf bei Dunkelheit ist dadurch erheblich beeinträchtigt.

Die scharfkantigen Glasscherben der Leuchten verteilten die Zerstörer auf der Start- und Landebahn. Nur durch Glück blieben die Reifen der startenden oder landenden Flugzeuge unbeschädigt.

Montagmorgen bemerkte der technische Leiter des Flughafens die Beschädigungen und informierte die Polizei.

Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 4500 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Gefährdung des Luftverkehrs ist eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell