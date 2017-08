POL-BI: Zwei Ladendiebe flüchten mit Handys

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Montag, den 07.08.2017, flüchteten zwei Ladendiebe aus einem Geschäft an der Herforder Straße, nahe der Zimmerstraße. Sie erbeuteten vier Handys.

Gegen 14:40 Uhr betraten zwei Männer ein Geschäft an der Herforder Straße. An einer Auslage versuchten sie zunächst, die Diebstahlssicherung an mehreren Handys zu entfernen. Als dies misslang, griffen sie sich vier IPhones und rannten damit schlagartig zeitgleich aus dem Laden. Als sie auf der Flucht den Eingangsbereich passierten, schlug die Diebstahlssicherung an.

Ein 27-jähriger Angestellter verfolgte die Tatverdächtigen in Richtung Stadthalle, verlor sie jedoch aus den Augen.

Die Diebe sollen ungefähr 16 bis 20 Jahre alt und circa 175 bis 185 cm groß sein.

Einer, von normaler Statur und mit dunklen Haaren, war mit einer schwarzen Collegejacke mit grauen Ärmeln, einer schwarzen Trainingshose, einem dunklen T-Shirt mit großem Fotoprint auf der Vorderseite und schwarzen Nikeschuhen, bekleidet.

Der Andere, von schlanker Statur, trug auffällig verlängerte, schmal rasierte Koteletten, die in einen Kinnbart übergingen. Er war mit einer olivgrünen Baseballkappe, einem olivgrünen Kapuzenpullover, einer schwarzen Trainingshose mit Bündchen an den Beinabschlüssen und schwarz-weißen Sportschuhen bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell