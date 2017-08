POL-BI: Pkw-Aufbrecher bedroht Zeugen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Eine Anwohnerin überraschte am Montag, 07.08.2017, einen Mann, der eine Scheibe eines Pkw einschlug. Auf seiner Flucht nahm sie ihm den Rucksack - mit Personaldokumenten - ab.

Die 39-jährige Bielefelderin hörte gegen 14:20 Uhr, wie Glas, in einer Tiefgarage eines Wohnhauses an der Stadtheider Straße, zersplitterte. In der Garage erwischte sie einen Unbekannten, an einer eingeschlagenen Seitenscheibe eines VW Passat Kombi. Der Einbrecher wandte sich von dem Pkw ab und ergriff sofort die Flucht. Dabei gelang der 39-Jährigen, dem Mann seinen Rucksack abzunehmen.

Die Anwohnerin verfolgte den Unbekannten auf den Hof des Hauses. Dort war bereits der 47-jährige Eigentümer des VW eingetroffen. Daraufhin bedrohte der Täter die beiden Bewohner mit einem Schraubenzieher in der erhobenen Hand und floh in unbekannte Richtung. Aus dem VW Passat hatte er noch nichts stehlen können.

Polizeibeamte fanden den Täter nicht mehr in Tatortnähe. Dafür entdeckten sie in seinem Rucksack ein mobiles Navigationsgerät und Personaldaten auf einen Entlassungsschein einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei rät zu größter Vorsicht, falls Sie jemanden auf frischer Tat ertappen sollten. Bedenken Sie, dass Täter auch körperlich und psychisch angespannt sind und sich möglicherweise nicht scheuen, gewalttätig zu werden, damit sie einer Festnahme entgehen. Wenn sie einen Täter entdecken, verständigen Sie sofort die Polizei unter 110.

