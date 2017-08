POL-BI: Unbekannte werfen Brandsatz in Vereinsheim eines Motorradclubs

Bielefeld (ots) - SR/ Bielefeld/ Lippe/ Detmold - Unbekannte Täter warfen am Dienstag, 08.08.2017, gegen 3.50 Uhr, einen Brandsatz in den Gastraum eines Gebäudes an der Hornschen Straße im Detmolder Ortsteil Remmighausen. Der dadurch entstandene Brand in dem Gastraum einer ehemaligen Gaststätte konnte von Bewohnern des Gebäudes gelöscht werden, ohne dass jemand verletzt wurde. Es entstand Sachschaden.

Bewohner des Gebäudes waren durch Knallgeräusche wach geworden und hatten anschließend einen Brand in dem Gastraum im Erdgeschoss entdeckt. Ein Bewohner konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen. Die Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen Mann, der sich vom Gebäude entfernte und als Sozius auf ein wartendes Motorrad aufstieg. Anschließend entfernte sich das Motorrad in Richtung Horn-Bad Meinberg. Fahrer und Sozius wurden als schwarz gekleidete Männer beschrieben.

Der Raum, auf den der Übergriff verübt wurde, wird derzeit als Vereinsheim für einen Motorradclub hergerichtet. Bezüge dieses Motorradclubs zur Rockerszene sind nicht auszuschließen. Daher hat das Kriminalkommissariat 21 für Organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Bielefeld die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung übernommen. Ein Brandermittler des KK11 unterstützt die Ermittlungen. Ein Brandsachverständiger ist beauftragt worden. Die in der Nacht durch die Kreispolizeibehörde Lippe begonnene Spurensicherung wird durch das PP Bielefeld fortgesetzt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den flüchtigen Männern auf dem Motorrad. Wer kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte an KK21 unter Tel. 0521/ 545-0.

