POL-BI: Patientenschränke aufgebrochen- Dieb gelingt die Flucht

Am Sonntag, den 06.08.2017, brach ein Dieb in mehreren Zimmern eines Krankenhauses in der Teutoburger Straße Patientenschränke auf. Eine Patientin überraschte den Mann, dem unerkannt die Flucht gelang.

Gegen 15:45 Uhr traf eine 73-jährige Patientin bei dem Betreten ihres Krankenzimmers auf einen Mann. Er gab vor, sich im Zimmer geirrt zu haben und lenkte sie ab, indem er behauptete, eine Krankenschwester habe die Patientin gesucht. Als die Bielefelderin feststellte, dass der Dieb ihren Schrank aufgebrochen und ein Handy gestohlen hatte, war diesem die Flucht gelungen.

Der Dieb wird als circa 30 Jahre alt, ungefähr 170 cm bis 180 cm groß, südländisch aussehend, mit Glatze und dunklen Haaransatz, beschrieben. Er trug ein dunkles Basecap mit Aufschrift, ein gelbes T-Shirt mit Aufschrift, eine Jacke, eine dunkle Jeanshose und helle Sportschuhe.

Der Mann brach auch einen Patienten-Spind im Nachbarzimmer auf und erbeutete ein Tablet sowie ein Portemonnaie mit Bargeld.

Auf einer anderen Station hebelte der Dieb mit einem Schraubendreher einen Spind auf, machte hier aber keine Beute.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

