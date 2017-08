POL-BI: Polizei verfolgt verdächtiges Fahrzeug

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Herford - Elverdissen - Vom einem Parkplatz an der Engerschen Straße nahm ein Streifenwagen am Montag, 07.08.2017, die Verfolgung eines silbernen Ford Focus auf. Die Beamten brachen ihre Einsatzfahrt wegen der gefährlichen Fahrweise des Fords im Bereich Herford ab. Später wurde der verlassene Pkw in der Herforder Innenstadt aufgefunden.

Gegen 08:31 erhielt die Leitstelle der Bielefelder Polizei einen Hinweis auf einen Pkw, der mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines Elektrogroßmarkts stand. Als sich ein Streifenteam dem Ford Focus näherte, um die beiden Insassen anzusprechen und zu kontrollieren, beschleunigte der Pkw und verließ den Parkplatz über die Straße Im Bracksiek.

Die parallelen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die verwendeten Kennzeichen zu einen Volvo gehörten. Die Beamten verfolgten den Ford über die Straßen: Am Pfarracker, Talbrückenstraße, Herforder Straße und im Bereich Herford: Elsener Straße und Elverdisser Straße.

Im Herforder Ortsteil Elverdissen entschlossen sich die Polizeibeamten an der Elverdisser Straße die Verfolgung des Ford Focus zu beenden, weil sich bereits gefährliche Fahrmanöver und ein Unfall ereignet hatten. An der Elverdisser Straße stieß der Ford gegen ein Verkehrszeichen. Dadurch wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt.

Der verlassene Ford Focus wurde auf dem Wilhelmsplatz in Herford gefunden. Die Fluchtrichtung der beiden Insassen ist bislang nicht bekannt.

Herforder Polizisten beauftragten ein Abschleppfahrzeug, um den gestohlenen silbernen Ford Focus sicherzustellen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde einer Bielefelderin der Ford Fokus am 06.08.2017, in Bielefeld, gestohlen. Am heutigen Montagmorgen zeigte der Volvo Besitzer den Diebstahl seiner Kennzeichen in Löhne an. Derzeit gehen die Ermittler der Kriminalpolizei Hinweisen nach, wonach ein 25-jähriger Bielefelder in Zusammenhang mit dem gestohlenen Ford Focus stehen soll.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell