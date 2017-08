POL-BI: Zwei Opfer bei einem Raubüberfall verletzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Sennestadt-

Am Samstag, den 05.08.2017, flüchteten vier Männer nach einem versuchten Raubüberfall an der Paderborner Straße. Zwei überfallene Oerlinghauser erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Gegen 05:20 Uhr befanden sich zwei Oerlinghauser auf dem Nachhauseweg. Beide schoben ihre Fahrräder über die Paderborner Straße und unterhielten sich. In Höhe der Fußgängerampel nahe der Schlinghofstraße hielten sie an. Aus Richtung der nahe gelegenen Tankstelle näherten sich vier Männer. Diese schlugen auf die 33- und 38 Jahre alten Oerlinghauser ein und versuchten, ihnen die Fahrräder zu entreißen. Die Opfer setzten sich zur Wehr und es entstand eine Schlägerei, die sich auf die Straße verlagerte, wo der 38-Jährige stürzte. Die Tatverdächtigen traten auf den am Boden liegend ein. Plötzlich ließen sie von ihm ab und flüchteten ohne Fahrräder über die Schlinghofstraße in Richtung Gildemeister Straße. Die Fahndung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ.

Rettungswagen brachten beide Verletzten in ein Krankenhaus. Während der 33-Jährige nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen konnte, dauert die Behandlung des schwer verletzte 38-Jährige weiter an.

Die Opfer beschreiben die vier Tatverdächtigen als circa 25 bis 30 Jahre alte Männer.

Ein Tatverdächtiger soll 180 bis 185 cm groß, südländisch aussehend, und von normaler Statur sein. Er trug einen 1-Wochen-Bart, der an den Wangen ausrasiert war und ein rotes Baseballcappy.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell