POL-BI: Fluchtversuch gescheitert - Bielefelder festgenommen

Am Mittwoch, den 08.02.2017, flüchtete ein Mann bei einer Personenkontrolle vor der Polizei. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Gegen 17:55 Uhr beabsichtigten zivile Polizisten einen Mann in der Albrechtstraße zu kontrollieren. Die Beamten sprachen den 20-jährigen Fußgänger an, gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und wiesen sich aus. Der Kontrollierte ließ eine mitgeführte Glasflasche fallen und rannte davon. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, holten ihn nach wenigen Metern ein und hielten ihn fest. Er versuchte sich loszureißen und schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschlagene erlitt eine blutende Wunde an der Unterlippe. Trotz vehementem Widerstand brachten die Polizisten den Schläger zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Sie durchsuchten den am Boden liegenden Bielefelder nach einem Ausweis und fanden Betäubungsmittel. In seiner Wohnung fanden sie ebenfalls Drogen sowie einen Schlagstock. Dem unter Betäubungsmittel stehenden Festgenommenen entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Nachdem ihn Beamte der Kriminalpolizei vernommen hatten, verließ er ohne die sichergestellten Betäubungsmittel und Schlagstock die Polizeidienstelle.

Gegen den Täter ist ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Verstoß gegen das Waffengesetzt und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

