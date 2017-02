POL-BI: Bei Verkehrskontrollen aufgefallen: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Stadtgebiet - Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei überprüften am Donnerstag, 02. Februar 2017, zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf den Straßen Bielefelds. Die Kontrollen überführten Autofahrer die Verkehrsregeln missachteten.

Auf der Stapenhorststraße hielten die Verkehrspolizisten gegen 11:40 Uhr eine 35-jährige Bielefelderin an, die mit ihrem Pedelec und einem Kindertransportanhänger ein rotes Ampellicht ignorierte. Ein 10-jähriger Junge hatte bereits angehalten und wartete auf das grüne Ampelsignal. Trotzdem verließ sie den Radweg und fuhr in einem Bogen links an dem wartenden Kind vorbei. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sie sich wenig einsichtig. Den 10-Jährigen lobten die Polizeibeamten ausdrücklich für sein richtiges Verhalten.

Um 12:30 Uhr stoppten die Beamten einen 49-jährigen Bielefelder auf der Osnabrücker Straße. Bei dem Fahrer eines Iveco-Lkw bestätigte sich der Verdacht der Beamten auf Drogenkonsum. Der 49-Jährige musste den Polizisten zu einer Blutprobe folgen. Einem angeforderten Ersatz-Fahrer gab er telefonisch den Tipp "Clean" zu erscheinen, weil kontrolliert würde.

Auf der Jöllenbecker Straße stoppten die Verkehrspolizisten einen Fiat Punto, der einen ohrenbetäubendem Lärm in Höhe der Dorfstraße verbreitete. Der 27-jährige Bielefelder hatte die Auspuffanlage manipuliert und Teile ausgebaut. Ein Sachverständiger bescheinigte die Mängel. Damit war die Betriebserlaubnis des Fiat erloschen. Der 27-Jährige musste - wegen eines positiven Drogentest - eine Blutprobe abgeben.

Neben diesen gravierenden Verstößen erkannten die Beamten:

14 Fahrer, die ihr Handy während der Fahrt benutzten, 8 Autofahrer die nicht angeschnallt waren, 3 Fahrer, benutzten nicht wie vorgeschrieben eine Brille, Ausrüstungsmängel bestanden an 2 Fahrrädern und an einem Auto und 2 Fahrer, bei deren Pkw der Termin zur Hauptuntersuchung bei einem technischen Überwachungsverein überschritten war.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell