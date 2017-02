POL-BI: Radfahrer fährt gegen Baum

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Ummeln - Ein betrunkener Bielefelder fuhr am Donnerstag, 02. Februar 2017, mit seinem Fahrrad, an der Gütersloher Straße, gegen einen Baum.

Zwei 17-jährige Bielefelder radelten gegen 20:00 Uhr auf dem kombinierten Geh-und Radweg der Gütersloher Straße in Richtung stadtauswärts. Etwa 100 Meter vor der der Kreuzung Queller Straße sahen sie einen Mann, der ihnen mit seinem Fahrrad entgegen kam. Ohne einen erkennbaren Grund kam er von dem Radweg ab und prallte gegen einen Baum. Rettungssanitäter fuhren den Verletzten 58-Jährigen in ein Bielefelder Krankenhaus. Polizeibeamten gegenüber räumte der Bielefelder ein, Alkohol getrunken zu haben. Nach einem Alkoholtest musste er in dem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und blieb dort, wegen Verletzungen im Rückenbereich, stationär.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell