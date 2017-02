POL-BI: Bei Wendemanöver: Unfall mit Radfahrer

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Ein Autofahrer touchierte am Mittwoch, 01. Februar 2017, mit seiner Pkw-Stoßstange einen Radfahrer, der stürzte und sich leicht verletzte.

Ein 64-jähriger Bielefelder war gegen 09:36 Uhr zunächst auf der Schlosserstraße in Richtung Niedermühlenkamp gefahren, um im Einmündungsbereich der Straßen zu wenden und zurück in die Schlosserstraße zu fahren. Er bog nach links ab und blieb auf einem Parkstreifen stehen. Beim Rückwärtsfahren stieß er mit einem 40-jährigen Radfahrer zusammen. Der Bielefelder war mit seinem Fahrrad auf dem Niedermühlenkamp in Richtung Mühlenstraße unterwegs und stürzte auf die Straße. Anschließend klagte er über Schmerzen im rechten Bein. Ein Rettungswagen fuhr den Leichtverletzten in ein Bielefelder Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. An der Fahrzeugfront des Ford C Max entstanden Kratzer. Die rechte Pedale und die Gangschaltung des Fahrrads waren nach dem Zusammenstoß beschädigt. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf 1.000 Euro.

