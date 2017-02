POL-BI: Sieben Sprinter aufgebrochen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

In der Nacht von Dienstag, den 31.01.2017, 22:00 Uhr, auf Mittwoch, den 01.02.2017, 08:00 Uhr, brachen Täter sieben Fahrzeugen an der Straße Am Stadtholz auf. Ihnen gelang mit dem Diebesgut unerkannt die Flucht.

Die Diebe schlugen zur Tatzeit an sieben Sprintern, die auf einem Parkplatz eines Autohandels geparkt standen, Scheiben ein. Aus den Fahrzeugen erbeuteten sie jeweils Navigationsmodule. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell