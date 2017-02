POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld, Polizei Herford und Polizei Bielefeld: Auseinandersetzung in Herford - Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Herford-

Am Mittwoch, den 01.02.2017, ereignete sich eine gewaltsame Auseinandersetzung in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung in der Saarstraße in Herford. Die Mordkommission Bielefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16:25 Uhr kam es in der kommunalen Unterbringungseinrichtung in Herford zu einem Konflikt zwischen einem 21-jährigen Mazedonier und einem 24-jährigen Serben. Im Verlauf des Streites stach der 21-Jährige auf den 24-Jährigen ein und verletzte diesen an der Schulter. Dem Sicherheitsdienst gelang es, den Täter zu überwältigten und bis zum Eintreffen der Polizei Herford festzuhalten. Die Polizisten nahmen den Täter fest und brachten ihn in den Polizeigewahrsam.

Ein Rettungswagen brachte das Opfer in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr

Die 14-köpfige Mordkommission "Saar", die sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und der Polizei Herford zusammensetzt, nahm unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Jürgen Kollien die Ermittlungen auf.

