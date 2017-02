POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld

Bielefeld (ots) - Brand in einem Gebäude eines Kulturvereins

MK / Bielefeld / Mitte - Die Polizei hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld die Ermittlungen zu einem Feuer, das am Dienstag, 03. Januar 2017, während der Nachtzeit in einem Bosniakischen Kulturzentrum an der Ziegelstraße ausbrach, aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Bosniakische Kulturverein ist in einem bungalowartigen Anbau eines Mehrfamilienhauses an der Kreuzung Ziegelstraße und Eckendorfer Straße beheimatet. Es gibt Aufenthalts- und Sozialräume. Ein Raum wird als Moschee genutzt.

Gegen 03:11 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in dem Gebäude der Kulturgemeinde. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Eine Evakuierung der Bewohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses war zwar vorbereitet, jedoch schließlich nicht erforderlich. Als das Feuer ausbrach, schlief eine Person im Untergeschoß des Kulturvereins. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Schadenssumme beträgt mehrere Tausend Euro.

Im Verlauf des Morgens nahm eine Mordkommission die Ermittlungen auf. Kriminalhauptkommissar Thorsten Stiffel leitet ein vierzehnköpfiges Team, mit Brandermittlern und Beamten des Staatsschutzes. Die Staatsanwältin Frau Jürgenlohmann und die Mordkommission "Ziegel" ermitteln, weil sich während des Brands eine Person in den Räumen aufhielt und eine mögliche Gefahr für Anwohner in dem Nachbarhaus zur Tatzeit nicht ausgeschlossen werden konnte. Die polizeilichen Ermittlungen werden Aufschluss über die Entstehung des Feuers geben. Gleichzeitig wird geprüft ob, eine politische motivierte Tat oder ein anderer Grund vorliegen könnte.

Die Polizei fragt, wer hat während der Nachtzeit oder zuvor etwas Auffälliges in diesem Bereich der Ziegelstraße bemerkt?

