POL-BI: Keine Wertgegenstände am Arbeitsplatz unbeaufsichtigt lassen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Schildesche - Aus einem Bürogebäude in Schildesche entwendeten vermutlich zwei unbekannter Täter am Dienstag, 31. Januar 2017, Portemonnaies mit Bargeld, EC-Karten und Ausweisen von drei Angestellten.

In der Zeit zwischen 09:55 Uhr und 12:55 Uhr schlugen Diebe gleich dreimal in einer Firma an der Johanneswerkstraße zu. Ein 63-jähriger Angestellter hatte seine Jacke, wie zwei weitere Mitarbeiter - ein 22- und 28-Jähriger - an einer Garderobe aufbewahrt. In der Mittagszeit bemerkten die drei Angestellten, dass ihre Portemonnaies gestohlen wurden. Die Täter setzten eine erbeutete EC-Karte direkt nach der Tat im Innenstadtbereich ein. Eine Mitarbeiterin verdächtigte zwei Männer, die sie vormittags gesehen hatte.

Sie beschreibt die beiden Tatverdächtigen:

Erste Person: Männlich, 175 bis 180 cm groß, normale Figur, mit graublonden kurzen Haaren und blasser Gesichtsfarbe. Er war dunkel gekleidet und trug eventuell eine Lederjacke.

Zweite Person: Männlich circa 160 cm groß, mit schlanke Figur und goldblonden Haaren. Er trug ebenfalls dunkle Bekleidung.

Die Polizei warnt: Egal ob Ihr Arbeitsplatz in einem Gebäude liegt oder Sie in der Öffentlichkeit tätig sind, tragen Sie Ihre wertvollen Dinge - wie Geldbörse und Handy - immer direkt bei sich - am besten in verschlossen Taschen Ihrer Kleidung. Lagern Sie Wertvolles nicht unbeaufsichtigt an vermeintlich gesicherten Orten, die auch für andere Menschen zugänglich sein können.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521 / 545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell