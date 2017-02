POL-BI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Stieghorst-

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag, den 30.01.2017, auf der Detmolder Straße Höhe der Straße Elpke einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein PKW verletzte eine Fußgängerin und flüchtete.

Gegen 07:30 Uhr überquerte eine 26-jährige Fußgängerin die Detmolder Straße in Höhe der Elpke an der dortigen Fußgängerampel. Die Fußgängerampel zeigte zu diesem Zeitpunkt Grünlicht. Als sich die Bad Salzuflerin auf den stadtauswärts führenden Fahrstreifen befand, fuhr ein grüner VW sie seitlich an, so dass sie zu Boden stürzte.

Der PKW-Fahrer setzte zurück, fuhr um das Opfer herum und weiter in Fahrtrichtung stadtauswärts.

Die Fußgängerin erlitt neben einem Schock Verletzungen an der Hüfte und den Knien.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell