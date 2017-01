POL-BI: Polizei nimmt Einbrecher in U-Bahn-Kiosk fest

Bielefeld (ots) - MK/ Bielefeld -Innenstadt -

Ein Täter brach am Montag, dem 30.01.2017, in einen Kiosk in der unteren Verteilerebene der U-Bahn am Jahnplatz ein. Die Polizei traf ihn noch im Geschäft an.

Um 01:18 Uhr lief bei der Leitstelle der Polizei ein Einbruchalarm auf. Diese entsendete unverzüglich mehrere Fahrzeuge in die Tiefebene des Jahnplatzes. Dort hatte ein 47-jähriger Bielefelder die Eingangstür eines Kiosks aufgebrochen und sich Zutritt ins Innere verschafft. Als die Polizei vor Ort eintraf, füllte der Mann gerade seinen Rucksack mit Tabak und Süßwaren. Sie nahmen den Einbrecher noch in dem Kiosk vorläufig fest. Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand, wurde ihm im Polizeigewahrsam durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Arbeitssuchende zeigte sich geständig und reumütig: er gab als Motiv Geldsorgen an. Die Kriminalpolizei entließ ihn nach Beendigung aller Maßnahmen.

Weitere Hinweise an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521/545-0 entgegen.

