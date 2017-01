POL-BI: Multivan gestohlen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Stieghorst -

Zwischen Samstag, den 28.01.2017, 15:45 Uhr, und Montag, den 30.01.2017, 08:15 Uhr, stahl ein Täter an der Allensteiner Straße einen VW Multivan mit Bielefelder Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen.

Samstagnachmittag parkte ein 27-jähriger Mitarbeiter eines mobilen Pflegedienstes den schwarzen VW Multivan auf dem Firmenparkplatz an der Allensteiner Straße, nahe der Stieghorster Straße. Als ein anderer Mitarbeiter des Pflegedienstes Montagmorgen zum Parkplatz ging, bemerkte er den Diebstahl.

An dem Multivan, Baujahr 2009, befindet sich am Heck und an beiden Fahrzeugseiten deutlich sichtbar das Firmenlogo des mobilen Pflegedienstes sowie in weißer Aufschrift die Anschrift.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

