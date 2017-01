POL-BI: Geld-Wechseltrick kippte auf

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Babenhausen-

Bereits am Donnerstag, den 26.01.2017, scheiterte ein Dieb bei dem Versuch, einem hilfsbereiten Rentner Bargeld zu stehlen.

Gegen 12:05 Uhr sprach ein Mann einen 75-jährigen Bielefelder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Babenhauserstraße an. Er bat darum, zwei Euro zu wechseln. Der Bielefelder zückte sein Portemonnaie und suchte im Kleingeldfach nach Wechselgeld. Der Täter trat dabei nahe an ihn heran und zog mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie. Der Rentner bemerkte den Diebstahl und schlug im Reflex den Täter. Der Dieb ließ daraufhin die Beute fallen und flüchtete zu Fuß.

Der Täter wird als 35 Jahre alt, 165 cm groß, von schmaler Statur, mit leicht dunkler Hautfarbe und bekleidet mit dunkler Kunststoffjacke, beschrieben. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell