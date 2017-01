POL-BI: Polizei sucht Zeugen nach Wohnunseinbrüchen

Bielefeld (ots) - MK/ Bielefeld -Innenstadt/Bethel-

Zeugen nahmen am Samstag, dem 28.01.2017 im Umfeld zweier Wohnungseinbrüche drei verdächtige Frauen wahr.

Etwa gegen 15:20 Uhr wurde in der Deckertstraße in Höhe des Herbergswegs vergebens versucht, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Einbrechern gelang es um 19:45 Uhr in der Paulusstraße Höhe Markgrafenstraße, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Die Täter entwendeten jedoch nichts. In beiden Fällen fielen den Wohnungseigentümern drei Frauen auf, welche sich zur Tatzeit in unmittelbarer Tatortnähe aufhielten. Die vermutlich südosteuropäischen Frauen waren im Alter von 25 bis 30 Jahre und etwa 170 cm groß. Sie waren mit Wintermänteln bekleidet. Eine der Frauen trug schwarze, lange Haare zum Zopf zusammengebunden. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521/545-0 entgegen.

